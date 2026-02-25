UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥êー¥° 25/26¤Î¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æー¥¸¥×¥ìー¥ª¥Õ ¥¢¥È¥ì¥Á¥³¡¦¥Þ¥É¥êー¥É¤È¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ê¥åー¥¸¥å¤ÎÂè2Àï¤¬¡¢2·î25Æü02:45¤Ë¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿ー¥Î¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ ¥¢¥È¥ì¥Á¥³¡¦¥Þ¥É¥êー¥É¤Ï¥Õ¥ê¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥»¥ë¥íー¥È¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥¨¥Ê¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë