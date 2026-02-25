UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥êー¥° 25/26 ¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æー¥¸¥×¥ìー¥ª¥Õ ¥¢¥È¥ì¥Á¥³¡¦¥Þ¥É¥êー¥É vs ¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ê¥åー¥¸¥å »î¹ç·ë²Ì
UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥êー¥° 25/26¤Î¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æー¥¸¥×¥ìー¥ª¥Õ ¥¢¥È¥ì¥Á¥³¡¦¥Þ¥É¥êー¥É¤È¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ê¥åー¥¸¥å¤ÎÂè2Àï¤¬¡¢2·î25Æü02:45¤Ë¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿ー¥Î¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥¢¥È¥ì¥Á¥³¡¦¥Þ¥É¥êー¥É¤Ï¥Õ¥ê¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥»¥ë¥íー¥È¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥¨¥Ê¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ê¥åー¥¸¥å¤Ï¥Ë¥³¥í¡¦¥È¥ì¥½¥ë¥Ç¥£¡ÊFW¡Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥¹¡¦¥Ä¥©¥ê¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ï¥ó¥¹¡¦¥Õ¥¡¥Ê¥±¥ó¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
23Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥¢¥È¥ì¥Á¥³¡¦¥Þ¥É¥êー¥É¤Î¥ä¥ó¡¦¥ª¥Ö¥é¥¯¡ÊGK¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥»¥ë¥íー¥È¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥¢¥È¥ì¥Á¥³¡¦¥Þ¥É¥êー¥É¤¬ÀèÀ©¡£
¤·¤«¤·¡¢36Ê¬¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ê¥åー¥¸¥å¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥á¥·¥§¥ë¡ÊDF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥ª¥ë¥É¥Ë¥§¥¹¡ÊDF¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ1-1¡£»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾½ªÎ»¡£1-1¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¸åÈ¾³«»ÏÁá¡¹¤Î48Ê¬¥¢¥È¥ì¥Á¥³¡¦¥Þ¥É¥êー¥É¤¬µÕÅ¾¡£¥¸¥ç¥Ëー¡¦¥«¥ë¥Éー¥¾¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ2-1¤ÈµÕÅ¾¤¹¤ë¡£
58Ê¬¡¢¥¢¥È¥ì¥Á¥³¡¦¥Þ¥É¥êー¥É¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Õ¥ê¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥¢¥ó¥È¥ï¥Ì¡¦¥°¥êー¥º¥Þ¥ó¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
65Ê¬¡¢¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ê¥åー¥¸¥å¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥¦ー¥´¡¦¥Ù¥È¥ì¥»¥ó¡ÊMF¡Ë¡¢¥Ë¥³¥í¡¦¥È¥ì¥½¥ë¥Ç¥£¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥Þ¥Þ¥É¥¥¡¦¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢¥í¥á¥ª¡¦¥Õ¥§¥ë¥Þ¥ó¥È¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
69Ê¬¡¢¥¢¥È¥ì¥Á¥³¡¦¥Þ¥É¥êー¥É¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥³¥±¡ÊMF¡Ë¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥¨¥Ê¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥Ê¥¦¥¨¥ë¡¦¥â¥ê¥Ê¡ÊDF¡Ë¡¢¥¢¥Ç¥â¥é¡¦¥ë¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
76Ê¬¥¢¥È¥ì¥Á¥³¡¦¥Þ¥É¥êー¥É¤Ëµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤¬Æþ¤ë¡£¥¢¥Ç¥â¥é¡¦¥ë¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥»¥ë¥íー¥È¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ3-1¡£2ÅÀº¹¤Ë¹¤²¤ë¡£
82Ê¬¡¢¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ê¥åー¥¸¥å¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥¸¥ç¥¢¥«¥ó¡¦¥»¥¤¡ÊDF¡Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥¹¡¦¥Ä¥©¥ê¥¹¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ë¥Þ¥ì¥·¥ã¥ë¡ÊMF¡Ë¡¢¥°¥¹¥¿¥Õ¡¦¥Ë¥ë¥½¥ó¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
83Ê¬¡¢¥¢¥È¥ì¥Á¥³¡¦¥Þ¥É¥êー¥É¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥¸¥å¥ê¥¢ー¥Î¡¦¥·¥á¥ª¥Í¡ÊFW¡Ë¡¢¥¸¥ç¥Ëー¡¦¥«¥ë¥Éー¥¾¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥í¥É¥ê¥´¡¦¥á¥ó¥Éー¥µ¡ÊMF¡Ë¡¢¥Û¥»¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¡ÊDF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Î87Ê¬¥¢¥È¥ì¥Á¥³¡¦¥Þ¥É¥êー¥É¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥Þ¥Ã¥Æ¥ª¡¦¥ë¥Ã¥¸¥§ー¥ê¡ÊDF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥»¥ë¥íー¥È¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç4-1¡£3ÅÀº¹¤È¤Ê¤ë¡£¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥»¥ë¥íー¥È¡ÊFW¡Ë¤Ï¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¡£
¤½¤Î¸å¤â¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ê¥åー¥¸¥å¤ÎÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¤³¤Î»î¹ç¤Ï¥¢¥È¥ì¥Á¥³¡¦¥Þ¥É¥êー¥É¤¬4-1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢2»î¹ç¹ç·×¥¹¥³¥¢¤Ç¤â7-4¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¢¥È¥ì¥Á¥³¡¦¥Þ¥É¥êー¥É¤Ï85Ê¬¤Ë¥Þ¥ë¥³¥¹¡¦¥¸¥ç¥ì¥ó¥Æ¡ÊMF¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ê¥åー¥¸¥å¤Ï40Ê¬¤Ë¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥ª¥ë¥É¥Ë¥§¥¹¡ÊDF¡Ë¡¢85Ê¬¤Ë¥í¥á¥ª¡¦¥Õ¥§¥ë¥Þ¥ó¥È¡ÊFW¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2026-02-25 04:50:18 ¹¹¿·