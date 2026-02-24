【その他の画像・動画等を元記事で観る】 3月3日19時30分より、NHK総合『うたコン』拡大版スペシャルが放送。節目の春にふさわしい豪華ラインナップで、未来へ繋ぐ楽曲が届けられる。 ■曲目 「3000days」いぎなり東北産「ラヴ・イズ・オーヴァー」CHEMISTRY「雪椿」小林幸子「あばれ太鼓」坂本冬美太鼓：M!LK（塩崎太智/「崎」は、たつさきが正式表記・曽野舜太）「約束はいらない～プラチナ」坂本真綾P