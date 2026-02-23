［J２・J３百年構想リーグEAST-A第３節］横浜FC ５−１ 栃木C／２月22日／ニッパツ三ツ沢球技場２月22日に行なわれたJ２・J３百年構想リーグEAST-A第３節、横浜FCのホームに乗り込んだ栃木シティは１−５で敗れた。ベガルタ仙台との開幕戦は１−４、ブラウブリッツ秋田との第２節は０−１。そして横浜FCに敗れて開幕３連敗。栃木Cの総得点数はわずか２で、総失点数は暫定ながらEAST-Aグループワーストの10失点を喫している。