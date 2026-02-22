歌手和田アキ子（75）が22日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。ミラノ・コルティナオリンピク（五輪）でメダリストとなった日本代表の女子選手の名前の特徴について語った。番組では日本代表のミラノ・コルティナ五輪でメダルを獲得した選手全員の写真と名前をボードに張り出した。すると和田が「今回、本当に思った」と話して「女子なんて（名前に）『子』ってついている人、誰もいないね」と気づいた