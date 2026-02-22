「退職金と年金があれば、なんとかなるだろう」そう高を括っていた現役時代の自信が、老後になって崩れ去る――。そんな「老後破綻」予備軍が、実は大企業勤めのエリート層に増えています。本記事では石井さん（仮名）の事例から、FP dream代表FPの藤原洋子氏がさまざまなライフイベントと同時に資産をつくる方法について解説します。※個人の特定を避けるため、内容の一部を変更しています。「定年まで勤め上げたから安泰」その自