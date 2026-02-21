²Î¼ê¤Î²®ÌîÌÜÍÎ»Ò¡Ê57¡Ë¤¬³¤¤òËþµÊ¤¹¤ë³«ÊüÅª¤Ê¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡Û²®ÌîÌÜÍÎ»Ò¡¢³¤¤Ç¤Î³«ÊüÅª¤Ê¼Ì¿¿¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë1984Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡Ö¥À¥ó¥·¥ó¥°¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¡ÊEat You Up¡Ë¡×¤ä¡ÖÏ»ËÜÌÚ½ã¾ðÇÉ¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë²®ÌîÌÜ¡£¸½ºß¤â¥Õ¥§¥¹¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢»Å»ö¸½¾ì¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤äÎ¹¹ÔÀè¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤»Ñ¤òÈ¯¿®¤·