BRAHMANのライブBlu-ray / DVD『尽未来祭2025』が4月22日にリリースされる。同映像集よりDAY2で披露された「Slow Dance」のライブ映像が先行公開となった。ライブBlu-ray / DVD『尽未来祭2025』は、BRAHMANが2025年11月22日から24日の3日間、10年ぶりに開催した二度目の＜尽未来祭＞より、3日間の全日程で大トリを果たしたBRAHMANのステージを余すことなく完全収録したもの。さらに、ボーナスディスクとして3日間のLIVE DIGEST CD