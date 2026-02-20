BRAHMAN、＜尽未来祭 2025＞映像作品よりDAY2の「Slow Dance」ライブ映像公開＋購入者特典画像も
BRAHMANのライブBlu-ray / DVD『尽未来祭2025』が4月22日にリリースされる。同映像集よりDAY2で披露された「Slow Dance」のライブ映像が先行公開となった。
ライブBlu-ray / DVD『尽未来祭2025』は、BRAHMANが2025年11月22日から24日の3日間、10年ぶりに開催した二度目の＜尽未来祭＞より、3日間の全日程で大トリを果たしたBRAHMANのステージを余すことなく完全収録したもの。さらに、ボーナスディスクとして3日間のLIVE DIGEST CDと、尽未来祭の裏側に迫るドキュメンタリーも収録される。
このライブ映像先行公開に加えて、早期予約特典の尽未来祭バンダナのデザイン、そして購入者特典の絵柄も公開となった。
■Blu-ray / DVD『BRAHMAN「尽未来祭 2025」』
2026年4月22日(水)発売
【完全生産限定盤 A(Blu-ray/2枚組)】9.350円(税込)
【完全生産限定盤 B(DVD/3枚組)】8.580円(税込)
予約リンク：https://brahman.lnk.to/zinmiraisai
収録曲 (全46曲)
▼DAY 1 (11/22)
01 THAT’S ALL
02 THERE’S NO SHORTER WAY IN THIS LIFE
03 SEE OFF
04 DEEP
05 CHERRIES WERE MADE FOR EATING
06 GOIN’ DOWN
07 NEW SENTIMENT
08 ANSWER FOR…
09 ARRIVAL TIME
10 SPECULATION
11 WE ARE HERE
12 ラストダンス
13 KOKORO WARP
14 TONGFARR
15 FOR ONE’S LIFE
▼DAY 2 (11/23)
01 初期衝動
02 賽の河原
03 雷同
04 THE VOID
05 露命
06 BEYOND THE MOUNTAIN
07 GREAT HELP
08 其限
09 PLASTIC SMILE
10 Slow Dance
11 FAR FROM…
12 LOSE ALL
13 警醒
14 最後の少年
15 charon
16 THE ONLY WAY
▼DAY 3 (11/24)
01 霹靂
02 A WHITE DEEP MORNING
03 BASIS
04 恒星天
05 春を待つ人
06 Ace Of Spades
07 知らぬ存ぜぬ
08 不倶戴天
09 CAUSATION
10 鼎の問.
11 満月の夕
12 今夜
13 WASTE
14 真善美
15 順風満帆
ENDING MOVIE
●早期予約特典：尽未来祭バンダナ
対象予約期間：2026年1月29日(木)18:00〜2026年3月1日(日)23:59までにご予約の方が対象
●店舗購入特典
・トイズストア：尽未来祭 MCポスター＋ビジュアルポスターセット(B3サイズ2枚)
・タワーレコード：尽未来祭ロゴステッカーシート
・セブンネット：コンビニエコバッグ
・楽天：スマホショルダー
・Amazon：コットン巾着
・汎用特典：ポストカード
●公演記録：＜尽未来祭 2025＞
日程：2025年11月22日(土) 23日(日) 24日(月/振休)
会場：千葉・幕張メッセ国際展示場 9-11ホール
■＜tour viraha final＞
5月15日(金) 東京 GARDEN THEATER
open18:00 / start19:00
▼チケット
アリーナスタンディング：\5,980
スタンド指定席：\5,980
●一般発売：2月14日〜
・イープラス：https://eplus.jp/brahman2026/
・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/brahman/
・ローソンチケット：https://l-tike.com/brahman-tc/
■＜BRAHMAN tour viraha 2026＞
1月13日(火) 千葉 LOOK
w/ RADIOTS
1月15日(木) 茨城 水戸LIGHT HOUSE
w/ BACK DROP BOMB
1月18日(日) 埼玉 越谷 EASYGOINGS
w/ Bray me
1月27日(火) 三重 四日市CLUB ROOTS
w/ GASOLINE
1月29日(木) 徳島 club GRINDHOUSE
w/ 四星球
1月31日(土) 高知 X-pt.
w/ Oi-SKALL MATES
2月06日(金) 長崎 DRUM Be-7
w/ ストレイテナー
2月08日(日) 佐賀 GEILS
w/ JUNIOR
2月10日(火) 宮崎 LAZARUS
w/ SHANK
2月12日(木) 大分 DRUM Be-0
w/ PEAR OF THE WEST
2月15日(日) 富山 MAIRO
w/ UPSET BEHIND
2月17日(火) 長野 JUNK BOX
w/ タテタカコ
2月26日(木) 鳥取 米子laughs
w/ FOMARE
2月28日(土) 山口 周南RISING HALL
w/ the band apart
3月13日(金) 福井 CHOP
w/ KOTORI
3月15日(日) 奈良 EVANS CASTLE HALL
w/ Age Factory
3月17日(火) 和歌山 CLUB GATE
w/ PROUD HAMMERS
3月22日(日) 愛知 名古屋ReNY limited
w/ フラワーカンパニーズ
3月24日(火) 大阪 GORILLA HALL
w/ SCAFULL KING
3月26日(木) 滋賀 U☆STONE
w/ SKA FREAKS
4月03日(金) 群馬 高崎芸術劇場 スタジオシアター
w/ G-FREAK FACTORY
4月07日(火) 岐阜 Yanagase ants
w/ STAB 4 REASON
4月14日(火) 秋田 Club SWINDLE
w/ 羅漢
4月16日(木) 山形 ミュージック昭和セッション
w/ 9mm Parabellum Bullet
4月18日(土) 岩手 KLUB COUNTER ACTION MIYAKO
w/ BULL THE BUFFALOS
5月08日(金) 岩手 大船渡KESEN ROCK FREAKS
w/ FUNNY THINK
5月10日(日) 宮城 石巻BLUE RESISTANCE
w/ ASPARAGUS
関連リンク
◆BRAHMAN 30th Anniversary 特設サイト
◆BRAHMAN オフィシャルサイト
◆BRAHMAN オフィシャルX
◆BRAHMAN オフィシャルInstagram
◆BRAHMAN オフィシャルTikTok
◆BRAHMAN オフィシャルYouTubeチャンネル
◆＜尽未来祭2025＞特設サイト
◆＜尽未来祭2025＞オフィシャルX
◆＜尽未来祭2025＞オフィシャルInstagram