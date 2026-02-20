20日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前日清算値比440ポイント安の3万4400ポイントで取引を終えた。出来高は3216枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万4448.87ポイントに対しては48.87ポイント安。 株探ニュース