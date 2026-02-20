ゴルフといえば紳士のスポーツだが、当然ながら全員が全員礼儀正しいわけではない。マナー違反を巡るトラブルも散見される。ゴルフ歴が10年近くになる都内在住の島袋浩二さん（仮名・35歳）は、友人と千葉県にあるゴルフ場でラウンドしている際に、マナー違反が目立つ若い男女4人組に出くわしたそうだ。◆遅延に騒音、タトゥーで威嚇、コースを私物化「派手なゴルフウエアを着たヤカラ風の男性2人と、ミニスカのウェアを着たキャバ