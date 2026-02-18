「パンダトレノ」が蘇る!? アフターパーツメーカーのResult Japanは、トヨタ「86（ZN6）」をベースにした新たなカスタムモデル「NEO86」の完成車を2026年1月4日に初公開し、同年1月9日より開催された「東京オートサロン2026」で披露しました。 ベースとなったトヨタ「86」は、2012年に登場したコンパクトスポーツカーです。トヨタとスバルの共同開発によって誕生し、水平対向エンジンとFRレイアウトを組み合わせた点が特徴です。【