「パンダトレノ」が蘇る!?

アフターパーツメーカーのResult Japanは、トヨタ「86（ZN6）」をベースにした新たなカスタムモデル「NEO86」の完成車を2026年1月4日に初公開し、同年1月9日より開催された「東京オートサロン2026」で披露しました。

ベースとなったトヨタ「86」は、2012年に登場したコンパクトスポーツカーです。トヨタとスバルの共同開発によって誕生し、水平対向エンジンとFRレイアウトを組み合わせた点が特徴です。

初代86のボディサイズは全長4240mm×全幅1775mm×全高1320mmで、乗車定員は4名となっています。

パワートレインには最高出力200から207馬力、最大トルク212Nmを発揮する2.0リッター水平対向エンジンが搭載され、トランスミッションは6速ATまたは6速MTが選択可能でした。なお、86の現行モデルは2021年に登場した2代目であり、車名も「GR86」に変更されています。

今回公開されたNEO86は、この初代86を、その源流である「スプリンタートレノ（AE86）」風の見た目に変貌させたカスタムカーです。特にフロントフェイスの印象は一変しており、角張ったデザインのフロントバンパーや、特徴的なリトラクタブルライトまで再現されています。

ボディカラーも白と黒を基調とした“パンダトレノ”仕様となっており、懐かしさを感じさせる仕上がりです。

Result JapanはこのNEO86ボディキット（フロントバンパー、ボンネット、ヘッドライト、フロントフェンダー、ドアパネル、サイドスカート、リアフェンダー、トランクスポイラー、リアバンパーで構成。FRP黒ゲル仕様未塗装、リトラクタブルの開閉機構については国内別売）をプレオーダーで販売していますが、2026年8月から順次出荷予定で、現在は納期未定。価格（消費税込）は94万6000円となっています。