17日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比8.1％減の1953億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同6.8％減の1489億円だった。 個別ではグローバルＸＵＳＲＥＩＴ・トップ２０ 、グローバルＸ超短期円建て債券ＥＴＦ 、東証スタンダードＴＯＰ２０ＥＴＦ 、ＮＥＸＴＦＵＮＤ