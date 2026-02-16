リーグ・アン 25/26の第22節 リヨンとニースの試合が、2月16日04:45にグルパマ・スタジアムにて行われた。 リヨンはパベル・シュルツ（MF）、ノア・ナーティ（MF）、コランタン・トリッソ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するニースはセペ・エリー・ワイ（FW）、ラウル・ルーシェ（MF）、ソフィアン・ディオプ（FW）らが先発に名を連ねた。 6分、ニ