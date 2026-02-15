プロ・リーグ 25/26の第25節 スタンダールとサンジロワーズの試合が、2月15日04:45にスタッド・モーリス・デュフランにて行われた。 スタンダールはラフィキ・サイード（FW）、デニス・エッケルト（FW）、トビアス・モール（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサンジロワーズはプロミス・アキンペル（FW）、モハメド・フセイニ（FW）、アヌ