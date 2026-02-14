食楽web ●横浜の人気店『横浜キャラメルラボ』の「キャラメルショコラサンド」の魅力をご紹介します。 箱を開ける前から、ちょっと嬉しい。包装紙をほどく時間から、もう美味しい。 そんな予感を裏切らず、ひと口で期待を軽々と超えてくるのが、『横浜キャラメルラボ』の「キャラメルショコラサンド」です。 可愛い、甘い、で終わらない。噛んだ瞬間から広がる“音・香り・温度”に、思わずもう一枚と手が伸びる、記憶に残る