HONMAの新作「TW777」は前作からデザイン、性能が大幅に変わったと話題沸騰中！鹿又が新社長との対談でその詳細に迫る。 HONMAの変革が生んだ新世代の名器「TW777」 小川本日はよろしくお願いします。今回はどうしても鹿又さんに聞きたいことがありました。 鹿又何でしょうか？ 小川昨年のTW767で、鹿又さんから「今の本間ゴルフには軸がない」「魅力が伝わってこない」とはっきりいわれてしまった。それが社内で