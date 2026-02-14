◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第8日スノーボード男子ハーフパイプ決勝（2026年2月13日リビーニョ・スノーパーク）スノーボード男子ハーフパイプ（HP）決勝が行われ、3大会連続出場の戸塚優斗（24＝ヨネックス）が金、初出場の山田琉聖（19＝チームJWSC）が銅と、2人がメダルを獲得した。今大会の日本選手団の金メダルはスノーボード・ビッグエア男子の木村葵来（21＝ムラサキスポーツ）、同女子の村瀬心椛（21＝TOKIOイ