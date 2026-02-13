プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年2月11日にユーチューブを更新し、阪神の新外国人選手キャム・ディベイニー内野手（28）の実力を独自分析した。「守備はうまいか、普通か、下手かといえば、普通だと思う」米ニューハンプシャー州出身のディベイニーは、19年ドラフト会議でミルウォーキー・ブルワーズから15巡目に指名されプロ入りした。長らくマイナー生活が続き、25年8月にピッツバーグ・パイ