2月12日、バラエティ番組『ニンゲン観察バラエティモニタリング』（TBS系）が放送。人気企画「透明カラオケBOX」がオンエアされ、そこに、内田有紀の妹でタレントの澪奈が登場。全国ネットの番組の出演に騒然となった。「同企画は、街中に設置された透明な箱でカラオケを披露し、95点以上獲得で1万円、年間最高得点には100万円が贈呈される人気企画です。一般人の出演も多くありますが、これまでにも歌に自信のある多数のタレ