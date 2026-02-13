2月12日、バラエティ番組『ニンゲン観察バラエティ モニタリング』（TBS系）が放送。人気企画「透明カラオケBOX」がオンエアされ、そこに、内田有紀の妹でタレントの澪奈が登場。全国ネットの番組の出演に騒然となった。

「同企画は、街中に設置された透明な箱でカラオケを披露し、95点以上獲得で1万円、年間最高得点には100万円が贈呈される人気企画です。一般人の出演も多くありますが、これまでにも歌に自信のある多数のタレント陣が挑戦してきました。今回は、青森で開催された様子がオンエアされました」（テレビ局関係者）

外には雪が積もる中、挑戦した澪奈。冒頭は「姉が女優をやっている」と、姉の名前を伏せた状態で登場した。20歳差であることや、『踊る大捜査線』に出演していたというヒントを出し、内田有紀の名前が上がると周囲は騒然。スタジオの出演陣も驚いていた。

「その後も、内田さんのプライベートの様子や、家族でのエピソードなどを明かした澪奈さん。カラオケでは、内田さんが1997年にリリースした『Only you』を披露。人前で歌うのは初めてだといいながらも、堂々と歌声を響かせました」（前出・テレビ局関係者）

95点超えを目指して挑戦したカラオケ。そんな姿にXには、内田有紀の妹ということに驚く声とともに、こんな声も集まっていた。

《内田有紀の妹、歌声似てるなぁ》

《歌声似てるー！》

優しく可愛らしい歌声で姉の名曲を歌い上げた澪奈。そんな声が当時の内田の歌声に似ていると、視聴者だけではなく、スタジオからも驚く声が漏れるほどだった。

「じつは彼女は、2015年にスカウトされて活動を開始していたんです。その後も芸能活動を続けており、彼女の名前が知れ渡ったのは2025年7月。『ミスFLASH2026』のオーディション会見中に、内田有紀さんの実妹であることを公表し大きく話題になりました」（芸能ジャーナリスト）

公表当時は、「顔が似ていない」などという声も多かったものの、今回の歌声を披露したことで姉妹のつながりを感じさせるものとなった。

「同日のモニタリングの放送中には澪奈さんのInstagramでインスタライブが開催されていました。収録当時の心境を語り『緊張した』と本音も漏れていました。現在は、静岡県を中心にラジオなどローカルタレントとして活動中。初めての全国ネットの出演は、大きい舞台を踏んだ第一歩の挑戦となったようです」（前出・芸能ジャーナリスト）

姉の後を追うように、彼女の活躍も飛躍していくことだろう。