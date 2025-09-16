違法操業する外国漁船を想定して放水訓練をする海上保安庁（奥）と水産庁の船＝2023年、第9管区海上保安本部提供水産庁は13日、長崎県沖の排他的経済水域で停船命令に従わず船で逃げたとして、漁業主権法違反の疑いで、中国漁船を拿捕し、中国籍の船長（47）を逮捕したと発表した。水産庁