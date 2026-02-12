香川県庁 香川県が2026年度の職員採用試験の概要を発表しました。 大学卒対象の春試験は、全国のテストセンターで実施するSCOA―A適性検査で基礎能力を判定した後、1回目の面接をオンライン、２回目の面接を県庁で行い、合否を決めます。 夏試験は、教養・専門試験と適性検査の実施後、県庁で面接を行い、合否を決めます。今回から論文と集団討論を廃止します。秋試験は、2027年3月に卒業予定の大学3年生も受