東京・代官山に2月12日、「ディオール バンブー パビリオン」がオープンする。「ディオール（Dior）」の新たなコンセプトストアで「カフェ ディオール」を併設し、パリから東京へと紡がれた創造と夢の世界を表現。メゾンの代表的なクリエイションとともに、日本のクリエイターや職人らが手掛けた作品が彩る特別な場所となっている。【画像をもっと見る】ディオール バンブー パビリオンは、猿楽町8丁目の八幡通りの裏手に位置