東京・代官山に2月12日、「ディオール バンブー パビリオン」がオープンする。「ディオール（Dior）」の新たなコンセプトストアで「カフェ ディオール」を併設し、パリから東京へと紡がれた創造と夢の世界を表現。メゾンの代表的なクリエイションとともに、日本のクリエイターや職人らが手掛けた作品が彩る特別な場所となっている。

【画像をもっと見る】

ディオール バンブー パビリオンは、猿楽町8丁目の八幡通りの裏手に位置し、パリの本店「30モンテーニュ」のファサードをゴールドのバンブーで再解釈した建築と、創設者クリスチャン・ディオール（Christian Dior）のラッキーチャームである星が目印。1800平方メートルの敷地には、プラントハンター西畠清順による「禅」をコンセプトにした庭園が広がっている。

店内の中央フロアは和紙の壁に囲まれ、オープン時には京都の老舗 小嶋商店の提灯を配置。各部屋はそれぞれテーマが異なり、ヴェルサイユ様式の寄木細工のフローリングや、山形緞通のカーペット、モアレ模様の壁紙や畳の天井など、フランスと日本の伝統が融合している。

フィッティングルームは、アーティスト光井花が、いぐさと刺繍で「トワル ド ジュイ」を表現。ストア内には、TAKT PROJECTによる樹脂で「カナージュ」を閉じ込めたファニチャー、リサイクル素材を用いて制作したwe+のデイベッドや花瓶、太田翔による木製のテーブルとチェア、そしてCHIKAKENの「竹あかり」などが点在する。

「カフェ ディオール」は、東信による作品「パルダリウム」と「ブロックフラワー」が花の個性と魅力を伝え、柴田あゆみの切り絵による紙の花々のインスタレーションが天井から降り注ぐように設置されている。また東信は、館内に設けられたインナーガーデンも手掛け、クリスチャン・ディオールが幼少期を過ごしたグランヴィルの庭園を再解釈した。

店内ではジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）が手掛けるプレタポルテやアクセサリーを、メンズとウィメンズをミックスして販売しているほか、店舗限定アイテムとして「ディオール ブックトート」やレザーグッズ、ニットやTシャツなどを取り扱っている。

◾️ディオール バンブー パビリオン

所在地：東京都渋谷区猿楽町8-1

2026年2月12日11:00オープン