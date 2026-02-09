「漫画にしか興味がない」が口説き文句に【漫画】オタ婚のススメ！を読む婚姻届を提出する役所の窓口。人生最大の節目であるはずのその瞬間、目の前の男女に高揚感はない。それもそのはず、二人は今日初めて会い、そのまま入籍を決めた「交際0日婚」なのだ。砂履シンシャ(@shisenraran)が描く『オタ婚のススメ！(快適なオタ活を求めて交際0日結婚した男女の話)』は、恋愛感情ではなく「創作活動への没頭」という利害の一致によって