「漫画にしか興味がない」が口説き文句に。お見合いの席で利害が一致した、同人女と漫画家志望による奇跡の共同戦線【作者に聞く】
【漫画】オタ婚のススメ！を読む
婚姻届を提出する役所の窓口。人生最大の節目であるはずのその瞬間、目の前の男女に高揚感はない。それもそのはず、二人は今日初めて会い、そのまま入籍を決めた「交際0日婚」なのだ。
砂履シンシャ(@shisenraran)が描く『オタ婚のススメ！(快適なオタ活を求めて交際0日結婚した男女の話)』は、恋愛感情ではなく「創作活動への没頭」という利害の一致によって結ばれた男女の、新機軸な新婚生活を描く物語だ。
物語は、親の勧めで渋々セッティングされたお見合いの席から始まる。漫画家アシスタントの涼太は、自分を「絵が描けるだけの、すねかじりニート」と自虐し、暗に破談を狙っていた。しかし、彼が放った「漫画にしか興味がない」という言葉に、相手の明美は目を輝かせる。
明美の正体は、平日は働き、休日は同人誌制作に命をかける社会人作家だった。「結婚すれば親からの結婚しろ攻撃(圧)が止まり、お互い干渉せずに漫画だけに集中できる」――。趣味を理解しないパートナーに時間を奪われるリスクを回避し、かつ世間体と孤独も解消する。二人はその場で、結婚という名の「共同戦線」を張ることを決めたのだ。
■「趣味を邪魔されたくない」 現代世代のリアルな葛藤を凝縮
作者の砂履シンシャは、本作のキャラクター設定について、今の結婚適齢期世代が抱える「肌感覚」を投影したと語る。
「年齢的に結婚を意識して、なにかしなくてはならないのではないかという危機感はあれど、人と一緒になって今までの自分の趣味を邪魔されたり、やりたいことを阻まれるのは無理だから、やっぱり結婚したくない。だけど孤独も同時に感じる…。という意見が多いことに気がつき、『じゃあ、どっちも満たせる関係性を漫画で描こう！』と思った」
「結婚＝個人の自由の終焉」というネガティブなイメージを逆手に取り、むしろ「結婚＝自由を死守するための盾」とする。この逆転の発想が、多くの読者の共感を呼んでいる。
■複写式の婚姻届に「いらね〜」。愛よりも機能性を重んじる二人
砂履氏が印象に残っているシーンとして挙げたのは、冒頭の婚姻届の場面だ。記念品として用意された複写式の婚姻届を冷めた目で見つめる二人の描写は、本作特有のドライで合理的な距離感を象徴している。
「個人的には1ページ目の複写式の婚姻届をもらって、『いらね〜』と思ってる2人です。結婚してラブラブな2人ではなく、ある程度の距離感があることを示したくて、最初でそれを伝えられるよう試行錯誤したので印象に残ってます」
趣味を愛する者同士、同志としての絆を育みながら、彼らはどのような夫婦の形を築いていくのか。「こんな夫婦生活ならしてみたいかも」と思わせる、新たな結婚の選択肢がここにある。
取材協力：砂履シンシャ(@shisenraran)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。