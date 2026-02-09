東京都は、小池百合子都知事出席予定のもと、「令和7年度 Tokyo Tokyo ソーシャルファーム フォーラム」を2026年2月13日にハイアットリージェンシー東京で開催します。このフォーラムでは、新たに認証を受けたソーシャルファーム事業者を表彰するとともに、企業のソーシャルファーム創設への意欲を喚起し、広く都民のソーシャルファームに対する理解の向上を図ります。 東京都「Tokyo Tokyo ソーシャルファーム フォーラム」&