東京都は、小池百合子都知事出席予定のもと、「令和7年度 Tokyo Tokyo ソーシャルファーム フォーラム」を2026年2月13日にハイアットリージェンシー東京で開催します。

このフォーラムでは、新たに認証を受けたソーシャルファーム事業者を表彰するとともに、企業のソーシャルファーム創設への意欲を喚起し、広く都民のソーシャルファームに対する理解の向上を図ります。

開催日：2026年2月13日（金）

会場：ハイアットリージェンシー東京

配信：YouTubeライブ配信（https://www.youtube.com/@tokyo_social_firm_action）

このフォーラムは、東京都が推進するソーシャルファームの認知拡大と、新規創設促進を目的としたイベント。

小池百合子都知事が出席し、新たに認証を受けた18事業者を表彰します。

当日の模様はYouTubeで配信されるため、会場に来られない方もオンラインで視聴可能です。

ソーシャルファームとは

東京都認証ソーシャルファームとは、自律的な経済活動の下、障害者、ひとり親の方、ひきこもりを経験された方など、就労に困難を抱える方が必要なサポートを受け、他の従業員と共に働き活躍する社会的企業。

東京都の認証を受けた事業所です。

認証要件は以下の3点：

（1）事業からの収入を主たる財源として運営していること

（2）就労に困難を抱える方を相当数雇用していること

（3）職場において、就労に困難を抱える方が他の従業員と共に働いていること

表彰事業者一覧

2026年度に表彰される18事業者は以下の通り。

ADX（居酒屋＆和菓子屋運営／日野市＆八王子市）、企業組合We need（片付け業務／江戸川区）、エヌケイグローバル（韓国料理店運営／調布市）、ゴービヨンドネクスト（VR映像制作／中央区）、ローランズ（フラワーショップ／中央区）、accessibeauty（障害者専門芸能事務所＆バリアフリー美容サロン／渋谷区）。

atelier木陰（放課後等デイサービス／多摩市）、日本パラリンビューティ協会（チャレンジドネイリスト育成／港区）、アンラパン（コインランドリー運営／江戸川区）、まつの（コンテナ洗浄／大田区）、大東コーポレートサービス（IT教育＆備品発送／江東区）、WORLD ANIMAL TRADE（観賞魚卸売＆移動水族館／八王子市＆昭島市）。

JTBデータサービス（障害者雇用支援＆BPO業務／港区）、betaspace（ホテル運営／中央区）、ホワイトビアード（医療福祉採用コンサル／江戸川区）、REIWA（カフェ＆ベーカリー運営／立川市）、エフエーション（パーソナルトレーニングジム＆個室サウナ／港区）、テイクアンドギヴ・ニーズ（結婚式場清掃／新宿区）。

これらの事業者は、多様な業種で就労困難者の活躍の場を創出している点が評価されました。

障害者やひとり親など、様々な事情で就労に困難を抱える方々が、社会で活躍できる環境を整えるソーシャルファームの取り組み。

このフォーラムを通じて、より多くの企業や都民に理解が広がることが期待されます。

企業の新規創設促進や、就労困難者の社会参加が進む契機となるイベントです。

よくある質問

Q. フォーラムの開催日時は？

2026年2月13日（金）にハイアットリージェンシー東京で開催されます。

Q. オンラインで視聴できますか？

はい、YouTubeでライブ配信されます。配信先は「Tokyo Social Firm Action」チャンネル（https://www.youtube.com/@tokyo_social_firm_action）です。

Q. ソーシャルファームとは何ですか？

障害者やひとり親など、就労に困難を抱える方が他の従業員と共に働き活躍する社会的企業で、東京都の認証を受けた事業所のことです。

Q. 表彰される事業者の業種は？

飲食店、美容サロン、IT、ホテル、清掃、コインランドリーなど、多様な業種の18事業者が表彰されます。

