À®º§¿ô¤¬¹ñÆâºÇÂ¿*¤Îº§³è¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëIBJ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖIBJ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¸¦µæ¼¼¡×¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢º§³è¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Í¥Ã¥È¡×¤ÎÍøÍÑ¼Ô1,553¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£*ÆüËÜ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µ¡¼¥Áµ¡¹½Ä´¤Ù¡ÊÀ®º§¿ô:2024Ç¯Îß·×¡¢²ñ°÷¿ô:2024Ç¯12·îËö»þÅÀ¡¢2025Ç¯2·î´ü_»ØÄêÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¡Ë ¢¨À®º§¿ô:IBJÏ¢ÌÁÆâ¤Ç¤ÎÀ®º§¼Ô¿ô¢£ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¾ï¼±¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¡©¤â¤¦¤¹