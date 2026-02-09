2月16日20時9分 公開予定 サイバーコネクトツーは、新たなゲームプロジェクトに関する情報を2月16日20時9分に公開する。 サイバーコネクトツーの公式Xにて「NEW GAME PROJECT」と題された予告がポストされた。特設ページのURLもすでに用意されており、予告された時刻にYouTubeにて映像がプレミア公開予定となっている。 タイトルに関する情報は現状不明で、2月13