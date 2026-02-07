フジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）が7日に放送され、2026年のパ・リーグ順位について出演者6人が全く同じ最下位チームを予想しつつ、熱烈なエールが相次いだ。この日は「プロ野球開幕SPどこよりも早い順位予想」がテーマのパ・リーグ後編。2025年シーズンの順位に合わせてソフトバンクOBの内川聖一氏（43）、日本ハムOBの岩本勉氏（54）、オリックスOBの坂口智隆氏（41）、楽天OBの鉄平氏（43）、西武OBの辻発