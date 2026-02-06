「CHEESE WONDER（チーズワンダー）」は2月4日より、冬の新フレーバー「CHEESE WONDER GIANT BLACK（チーズワンダー ジャイアント ブラック）」 の販売を開始しました。■生ガトーショコラと生チーズムースをあわせた新作同商品は、生ガトーショコラと生チーズムースをあわせた冬限定のショコラナッツ生チーズケーキです。全解凍ではとろりとしたムースの食感、半解凍でアイスのような食感と二通りの食べ方が楽しめます。キャラメ