歌手で俳優の酒井法子（５４）が５日、都内でデビュー３９周年記念ライブを開催し、サプライズゲストとしてデビュー当時から仲が良かったというアイドルデュオ・ＢａＢｅ（ベイブ）の近藤智子さん（５９）が出演した。近藤さんは１９８７年に二階堂ゆかりさんとＢａＢｅを結成。「ＩＤｏｎ’ｔＫｎｏｗ！」などがヒットした。９０年３月に解散後はソロで活動し、結婚を機に引退。現在は介護士として働いている。近藤さん