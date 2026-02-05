メイウェザー氏が米放送局を提訴…メディアが伝えた理由ボクシングの元世界5階級制覇王者で、50戦無敗のまま引退したフロイド・メイウェザー氏が、長年競技を中継してきた米放送局「ショータイム」を訴えたと米国のメディアが報じている。長年にわたって得てきたはずの収入が「自身の銀行口座に入金されていない」と主張しているのだという。米メディア「TMZ」は3日（日本時間4日）「フロイド・メイウェザーがショータイムを提