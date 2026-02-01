私はツバキ。夫ダイスケと長女のシュリ（1歳）、次女のリセ（0歳）と暮らしています。私は先日、元上司のサイトウさんと数年ぶりにファミレスで会って仕事を紹介してもらいました。しかしその数日後、ダイスケはいきなり「不倫してるだろ」と怒鳴ってきました。ダイスケは私を疑い、ここしばらく探偵に尾行させていたと言うのです。ただ両親からはその言い分の矛盾を指摘されます。ダイスケは都合良く離婚に持ち込んで、自由になり