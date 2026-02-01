＜在宅ワークは裏切り？！＞私だけでなく母も罵倒した夫「育て方が悪い！」酷すぎる…【第5話まんが】
私はツバキ。夫ダイスケと長女のシュリ（1歳）、次女のリセ（0歳）と暮らしています。私は先日、元上司のサイトウさんと数年ぶりにファミレスで会って仕事を紹介してもらいました。しかしその数日後、ダイスケはいきなり「不倫してるだろ」と怒鳴ってきました。ダイスケは私を疑い、ここしばらく探偵に尾行させていたと言うのです。ただ両親からはその言い分の矛盾を指摘されます。ダイスケは都合良く離婚に持ち込んで、自由になりたいだけなのかもしれません。
父が別の部屋で子どもたちを見てくれているあいだ、母がダイスケに事情を聞くことになりました。「不倫の証拠ならちゃんとありますよ」と言い放ったダイスケに対し、母は「私たちにもちゃんと確認させて」と冷静に切り返しました。
母が「何か事情があって見せられないの？」と問いかけると、ダイスケはとたんに声を荒げました。私のことを「不倫した」だの「汚らわしい」だのと罵ったうえ、母に向かっても暴言を吐いたのです。「どんな育て方をしたらこんな娘に育つんだよ！」
母がダイスケの暴言に動じることはありません。
怒りで立ち上がりそうになる私をそっと制しながら、母は毅然とした態度で言い放ちました。
「それで？ 話はおしまい？ ツバキが不倫をしてる、でも証拠は見せられない。それでこちらが信じられると思うの？」
母が証拠を見せてほしいと迫ったとたん、大声で罵倒してきたダイスケ。
「探偵を頼んだなんてハッタリだろう」という父の推測はおそらく当たっていたのでしょう。
私のことだけでなく母のことまで罵倒してきたダイスケを、私は信じられない気持ちで見つめていたのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
