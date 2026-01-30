インドで感染が確認されていた「ニパウイルス」について、ロイター通信は、感染拡大リスクは低いとするWHO＝世界保健機関の見方を伝えました。インド東部で医療従事者2人の感染が確認されていたニパウイルスについて、ロイター通信は30日、WHOが感染拡大のリスクは低いとの見方を示したと伝えました。ヒトからヒトへの感染拡大は今のところ確認されておらず、渡航や貿易の制限までは必要ないと指摘したということです。一方、ニパ