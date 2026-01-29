お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢が２９日、「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。耳鼻科で予想外のアドバイスを受けたことを明かした。真栄田は「耳の調子がわるく、耳鼻科に行ったら先生に『まずノドでしょ』と言われました」とつづった。真栄田のかすれたようなハスキーボイスを聞いた医師がノドに異常がある…と思ったらしく「俺の声生で初めて聞いたら人間はみなそう思うか」と嘆いている。真栄田の声質の原因について