お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢が２８日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。つい最近起きた電車内のトラブルを明かした。真栄田は「ちょっと前だけどさ、落ち着いてから書こうと」と前置きした上で「電車でさ、座って、けっこう空いてたんで、俺、気がゆるんで足くんだのよ。まあ、マナー的には良くない」と電車内での自身の状況を説明。しかし、その後にトラブルが起きたといい「そしたらさ、電車が停車して駅に着いた瞬