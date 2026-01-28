大阪市中央区選挙管理委員会は２８日、期日前投票所で大阪府知事選と市長選の投票用紙を有権者１人に二重交付するミスがあったと発表した。同市では知事選、市長選、衆院選の「トリプル選」の期日前投票が始まっている。区選管によると、この有権者は２６日に知事選、市長選の期日前投票を終え、２８日は衆院選の期日前投票に訪れたが、誤って、知事選、市長選を合わせた３種の投票用紙を交付した。市内では期日前投票の入場