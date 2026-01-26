牛丼チェーン「吉野家」（東京都中央区）が、吉野家ホールディングスのカレーうどん専門店「千吉」が監修した「牛カレー鍋膳」を1月29日午前11時から期間限定で発売します。【画像】わ…やばぁ…コチラがあっつあつの「牛カレー鍋膳」です！！おいしそう！！「牛カレー鍋膳」は、カレーのスパイス感と和風だしに、乳製品を合わせてクリーミーでマイルドな味わいに仕立てた鍋。ご飯にカレーソースをかけ、カレーライス風にし