料理に彩りを添えたり薬味にしたりするなど、さまざまな使い道があるのが小ネギです。風邪の予防に役立つ野菜といわれています。ところで、ネギといえば長ネギを想像する人は多いと思いますが、一般的な長ネギと小ネギにはどのような違いがあるのでしょうか。小ネギに多く含まれている栄養素やお勧めの調理方法などについて、管理栄養士の松田加奈さんに聞きました。【豆知識】「えっ…知らなかった」これが「小ネギ」の栄養吸