東京・杉並区のアパート前で部屋の明け渡しの強制執行に訪れた男性2人が、住人である男に刺され、家賃保証会社の小栗壽晃さん（61）が死亡。東京地裁の男性執行官も襲われ、けがをして病院に搬送。命には別条はなかったが、刃物が背中に貫通した状態だった。【映像】山本容疑者（40）が住んでいたアパートの部屋（実際の映像）殺人未遂容疑の現行犯で逮捕されたのは、職業不詳の山本宏容疑者（40）。犯行後、山本容疑者は約600