アニメ『シン・エヴァンゲリオン劇場版 TV版』が、2月23日午後7時からTBSで放送されることが発表された。新劇場版シリーズ完結編である『シン・エヴァンゲリオン劇場版』の地上波放送は今回が初となる。【画像】主役はアスカ！エヴァフェスで『エヴァ』新作短編アニメが上映『新世紀エヴァンゲリオン』は、1995年にテレビシリーズが放送開始。2007年からは庵野秀明総監督が自らの手で再構築した新たな劇場版が全4作で公開され