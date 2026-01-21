1月中旬は気温が例年より高い地域が多く、3月下旬から4月上旬並みの暖かさとなった地域もありました。ところが、1月21日から同月25日にかけて、強い寒波の影響で多くの地域で気温が急激に下がる見込みで、日本海側を中心に大雪の恐れがあります。【豆知識】寒い日に試してみて！これが「自律神経」を整える5つのコツですこうした寒暖差により倦怠（けんたい）感や頭痛、肩こり、めまいなどの症状が起きることがありますが、