NTT東日本は2026年1月20日、北海道エリアで通信障害が発生していると発表しました。20日午前11時20分ごろから継続していて、復旧のめどは立っていません。NTT東日本によりますと、通信障害が発生しているのは電話サービスで、FAXなどにも影響があり、緊急通報（110番、119番など）への発信ができない場合や利用しづらい場合もあるということです。影響している回線数などは調査中で、NTT東日本は緊急通報などの通話は携帯電