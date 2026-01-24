PayPayが「SIMスワップ」に注意喚起 本人が意図しないまま決済や送金ケータイ Watch

PayPayが「SIMスワップ」に注意喚起 本人が意図しないまま決済や送金

by ライブドアニュース編集部

  • PayPayが「SIMスワップ」への注意を呼びかけている
  • 第三者がPayPayアプリに不正にログインする事例が確認されているという
  • 通信障害などではなく、利用中の携帯電話会社へ連絡するよう呼びかけている
