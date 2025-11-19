コンテンツを安定して配信するためのコンテンツデリバリネットワーク（CDN）などを手掛ける米企業・CloudFlare（クラウドフレア）で2025年11月18日夜（日本時間）に大規模障害が発生した。この影響でXでもアクセス不具合が発生し、多くのユーザーから混乱の声が上がった。「ボット対策機能を支えるサービスに潜在的バグ」CloudFlareは、ウェブサイトへのアクセス負荷の分散や、攻撃防御のシステムなどを提供している。日本時間18日